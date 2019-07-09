ABD'nin olası yeni gümrük tarifeleri İncil yayıncılarını vurabilir

Amerikalı dini eser yayıncıları, Başkan Donald Trump'ın Çin'e uygulamayı önerdiği yeni gümrük tarifeleri yüzünden İncil sıkıntısı yaşanabileceğini açıkladı.

Her yıl milyonlarca, bazı tahminlere göre 150 milyonun da üzerinde İncil Çin'de basılıyor. Tasarıyı eleştirenler yeni tarifelerin İnciller'in maliyetini yükselteceğini ve Hristiyan organizasyonların misyonerlik faaliyetlerine zarar vereceğini savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle