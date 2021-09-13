ABD'nin Ohio eyaletindeki yangında 3'ü çocuk 5 kişi öldü
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
NEW ABD'nin Ohio eyaletindeki bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
NEW ABD'nin Ohio eyaletindeki bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, eyaletin Akron şehrinde sabah saatlerinde başlayan yangının kısa sürede bütün evi sardığını belirtti.
Yangında, 5, 11 ve 16 yaşlarında 3 çocuk ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri