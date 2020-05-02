ABD'nin Ohio eyaletinde "karantina" protestosu
02.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:46
Protestocuların slogan atmaları Pankart detayları Makinalı tüfekli protestoculardan detaylar Göstericilerin eyalet meclis binasına girmeye çalışması OHIO - ABD'nin Ohio Valisi Mike DeWine'ın eyalet sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirdiği "evde...
Protestocuların slogan atmaları
Pankart detayları
Makinalı tüfekli protestoculardan detaylar
Göstericilerin eyalet meclis binasına girmeye çalışması OHIO - ABD'nin Ohio Valisi Mike DeWine'ın eyalet sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirdiği "evde kal" çağrısına rağmen, protesto gösterileri düzenlendi. Karantinanın kalkmasını isteyen göstericiler, valilik binasına girmeye çalıştı.
Kaynak: AA