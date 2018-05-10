ABD'nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesiyle Petrol Fiyatları Tırmanışa Geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası hem petrol fiyatları yükselişe geçti, hem de İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar yeniden gündeme geldi.

ABD, İran'ın enerji, otomotiv ve finans sektörlerini hedef alan yaptırımları 3 ila 6 ay içinde tekrar başlatacak. Yaptırımlarla İran'ın petrol ihraç etmesi ve uluslararası bankacılık sistemini kullanması çok zorlaşacak. Petrol fiyatları ABD'nin kararının ardından keskin şekilde yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artarak 76.75 dolar ile Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturan İran'ın başlıca ihraç pazarları arasında Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore var.

ABD'nin İran'a yönelik ilk yaptırım paketi 6 Ağustos'ta devreye girecek. Bu tarihten sonra İran hükümeti, ABD doları satın alamayacak, altın ve değerli madenlerle ticaret yapamayacak. İran'ın alüminyum, çelik, kömür ticareti ile otomotiv sektörü üzerine yaptırımlar da gelirken, dış piyasada ülkenin para birimi olan riyal üzerinden gerçekleşen önemli işlemlere de kısıtlama getirilecek.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi 4 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, İran'dan petrol, petrokimya ve petrol ürünleri satın alınması ve genel olarak İran enerji sektörü üzerine yaptırımlar uygulanacak. Ülkenin gemicilik sektörü ve İran Merkez Bankası'nın yabancı finansal kuruluşlarla faaliyetlerine de yaptırımlar getirilecek.