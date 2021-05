ABD'nin New York şehrinde Türk bayrağı göndere çekildi

NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York'ta bayrak çekme töreni düzenledi.