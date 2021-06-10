ABD'nin New York şehrinde güneş tutulması
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ABD'nin New York şehrinde güneş tutulması

ABD'nin New York şehrinde güneş tutulması
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021'in güneş tutulması gerçekleşti.

NEW Kuzey Yarım Küre'de, gök bilimcilerin "ateş çemberi" olarak adlandırdığı, 2021'in güneş tutulması gerçekleşti.

Kanada'dan Sibirya'ya kadar yaklaşık 500 kilometre genişliğindeki şerit üzerinde meydana gelen güneş tutulması, ABD'nin New York şehrinden de kısmen görüldü.

Sabah vakti meydana gelen doğa olayında ayın yaklaşık yüzde 60'ını kapattığı güneş, gökyüzünde kızıl hilal şeklinde ilginç görüntü oluşturdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) verilen bilgiye göre, benzer güneş tutulmasının en son 2017'de yaşandığı, bir sonrakinin ise 2024'te meydana geleceği bildirildi.

Bugün tanık olunan doğa olayının, 21'inci yüzyılın 16'ıncı güneş tutulması olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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