ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası
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ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası

ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakasıABD, (DHA)- ABD'nin New York eyaletinde ABD askeri, kendisine tükürdüğü ve ABD ordusuna hakaret ettiği iddiasıyla siyahi bir kişiyi gibi dizi ile boğazına bastırdığı görüntüler ortaya çıktıABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde...

04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:14

ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası

ABD, (DHA)- ABD'nin New York eyaletinde ABD askeri, kendisine tükürdüğü ve ABD ordusuna hakaret ettiği iddiasıyla siyahi bir kişiyi gibi dizi ile boğazına bastırdığı görüntüler ortaya çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın 25 Mayıs günü polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından, benzer bir olay da New York eyaletinde yaşandı. ABD ordusunda görevli bir asker, 'aracına tükürdüğü ve ABD ordusuna hakaret ettiği iddiasıyla siyahi kişiyi darp etti. Asker, gözaltına aldığı siyahi kişiyi, George Floyd'da olduğu gibi dizi ile boğazına bastırdı. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

ABD ORDUSUNA HAKARET ETTİ İDDİASI

Olay, ABD'nin New York kentinde meydana geldi. Bir ABD askeri, 'aracına tükürdüğü ve ABD ordusu ile ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandığı' iddiasıyla siyahi kişiyi önce yumrukladı, daha sonra da yere savurdu. Gözü dönmüş askerin diziyle yerde yatan siyahi kişinin boğazına bastırdığı görüldü. ABD askeri, polis gelince yerde yatan kişinin üzerinden kalktı. Askerin siyahi adamı yumrukladığı ve üzerine çıkarak diziyle bastırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN IRKÇI MISIN TEPKİSİ

Arbedeye şahit olan çevredeki kişiler, askeri durdurmaya çalıştı. Olaya tanıklık eden çevredeki bir çok vatandaş askere 'Yapma' diye bağırırken, bazı vatandaşlar da askere 'Irkçı mısın Neden bunu ona yapıyorsun' dedi. Askerin ise tepkiler üzerine 'Sokakta insanlara bağırıp çağırıyordu. Daha sonra geldi ve aracıma tükürdü. Sonra üzerime yürümeye başladı. Bana vurmasını bekleyemezdim' diyerek kendisini savundu.

ABD'nin New York kentinde yeni George Floyd vakası

Kaynak: DHA

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