ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslami merkezler İsrail'in Filistinlilere yönelik adaletsizliklerini kınadı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan İslami merkezler, İsrail'in Filistinlilere yönelik adaletsizliklerini kınayan ortak bir açıklama yayınladı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan İslami merkezler, İsrail'in Filistinlilere yönelik adaletsizliklerini kınayan ortak bir açıklama yayınladı.

14 İslami cami ve merkezin "Orta New Jersey İslami Merkezleri" imzasıyla yayınladığı açıklamada, "İsrail'in eylemlerinin ve desteklediği yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini en derin öfke ve kınama ile ifade ettiğimizi bildirmek istiyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik sınırlamaları, tahrikleri ve yerleşke içinde ibadet edenlere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak "Mescidi Aksa, bütün Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biridir ve böyle kalacak şekilde korunmalı ve buna saygı duyulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilerin atalarından kalan yurtlarında emniyet içinde yaşama hakkı olduğu vurgulanarak İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal eden suçlarından ve son saldırılardan dolayı sorumlu tutulması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ABD'li yerel ve ulusal seçilmişlere de seslenilerek İsrail'in suçlarına ortak olunmaması ve menfur saldırılarına karşı çıkılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru