ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

11.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü.



Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu, 3 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle