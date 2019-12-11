ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü
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ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü. Çatışmanın ne amaçla çıktığı henüz belirlenemezken olayın bir terör ya da nefret saldırısı olmadığı ancak tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.

11.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01
ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

'nin (ABD) eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü.


Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu, 3 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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