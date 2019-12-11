ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü. Çatışmanın ne amaçla çıktığı henüz belirlenemezken olayın bir terör ya da nefret saldırısı olmadığı ancak tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.
11.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletindeki Jersey City'de çıkan silahlı çatışmada iki saldırgan dahil 6 kişi öldü.
Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop yaptığı açıklamada, çatışmada ölenlerden birinin polis olduğu, 3 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com