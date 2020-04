ABD'nin New Jersey eyaletinde Müslümanlar ramazan etkinliklerini sanal ortamda izleyecek - NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi İmam Hatibi Ahmet Babür, "Bu sene ramazan hüzünlü geçecek.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi İmam Hatibi Ahmet Babür, "Bu sene ramazan hüzünlü geçecek. Salgından dolayı camide yapılacak tüm ibadet ve programları sanal ortamda yapmak üzere hazırlandık. İftar kalabalığı, çocuk sesleri olmayan, sanal bir ramazan yaşayacağız." dedi. ABD'de New York'un ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla hissedildiği eyalet olan New Jersey'nin Cliffside Park kentindeki Bergen Diyanet Camii, ramazan ayına ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı. Kovid-19 nedeniyle bu sene iftar, teravih ve mukabele gibi toplu ibadetler camide yapılamayacağından dolayı, boş kalan ibadethaneye internet yayınları için ışık, ses ve görüntü sistemleri yerleştirildi. Ramazan hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bergen Camii İmam Hatibi Ahmet Babür, salgından dolayı camileri boş görmenin herkesi hüzünlendirdiğini belirtti. "Bu sene ramazan hüzünlü geçecek" Babür, "Bu sene ramazan hüzünlü geçecek. Salgından dolayı camide yapılacak tüm ibadet ve programları sanal ortamda yapmak üzere hazırlandık. Mukabele ve sohbetlerimizi Youtube ve Facebook üzerinden cemaatimize ulaştıracağız. İftar kalabalığı, çocuk sesleri olmayan, sanal bir ramazan yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edildiğinden beri camilere gelemeyen cemaate sanal olarak ulaşmaya çalıştıklarını, onları manevi olarak evlerinde rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Babür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten çok değişik bir ramazan ayına giriyoruz. Belki hayatımız boyunca hiç karşılaşmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi ramazanın gölgesi üzerimize düştü. Normalde bugün mutfağımızda hazırlıklar başlamış, çocuklar gelmeye başlamıştı ama korona günlerinde bundan mahrum kaldık. Hepimiz izolasyona dikkat ederek hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah bu hastalıktan hepimizi bir an evvel kurtarsın diye dua ediyorum." Ramazan boyunca yardımlar devam edecek Türk Amerikan Diyanet Vakfının (TARF) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile organize ettiği yardım programı çerçevesinde, Bergen Camii yemekhanesinde hazırlanan gıda paketleri bölgedeki öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edecek. Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Demirel, sponsorlardan gelen yardımları paketleyip dağıttıklarını söyledi. Demirel, "Salgından dolayı bu ramazan ayında camilerimizde yapamayacağımız iftar ve sahur ikramlarımızı da evlere taşıyacağız. İhtiyaç sahiplerini elimizden geldiğince tespit etmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olanlar lütfen bize ulaşsın, yardımlarımız ramazan ayı boyunca devam edecek." şeklinde konuştu. Önceki senelerde ramazanın her günü bir hayırseverin sponsorluğunda 500'e yakın kişiye iftar verdiklerini anlatan Demirel, camide olmasa da bu ramazanda da hayırseverlerin iftar için yapacağı nakdi ve ayni yardımları, hasta, yaşlı ve öğrenci gibi ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştıracaklarını kaydetti. Cliffside Park'ta 20 yıllık ramazanı karşılama geleneği Cliffside Park'ta ramazan ayını karşılama geleneği bu sene de devam etti. Cliffside Park Belediye binası önüne "Happy Ramadan" yazılı, ay yıldızlı ve ışıklı tabela asıldı. Müslümanların yoğun yaşadığı Cliffside Park'ta belediye binasının ön cephesine perşembe günü ramazan mahyasını asan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, bu geleneğin 20 yıldır aralıksız devam ettiğini belirtti. Kaynak: AA