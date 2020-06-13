ABD'nin New Jersey eyaletinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler 3 ay sonra yeniden ibadete kısmi olarak açılırken, bugün bazı camilerde ilk defa cuma namazı kılındı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Kovid-19 sonrası ilk cuma namazı kılındı
13.06.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:08

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapatılan camiler 3 ay sonra yeniden ibadete kısmi olarak açılırken, bugün bazı camilerde ilk defa cuma namazı kılındı.

Ülke genelinde Kovid-19'dan en çok etkilenen 2. eyalet olan New Jersey'de mart ayının 2. haftası itibariyle kapatılan camilerde ilk defa bugün cuma namazı kılındı.

Teaneck kasabasında bulunan Darul Islah Camisi'nde uzun bir aradan sonra ilk defa cuma namazı kılan Müslümanların, uyarılar gereğince saf tutarken gerekli mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Namaz için kendi seccadelerini getiren cemaat, cami çıkışında da eski uygulamaların aksine tokalaşma ve kucaklaşmaktan kaçındı.

Yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlar camiye gelmedi.

Eyalette, koronavirüs vakalarında yaşanan azalma göz önünde bulundurularak normalleşmeye gidilmişti.

New Jersey Valisi Phil Murphy, hafta başında yaptığı açıklamada, ibadethanelerin de sosyal mesafe başta olmak üzere belirli şartlara uyarak açılabileceğini belirtmişti.

İslami kuruluşlar, camilerde uyulması gereken yeni kuralları duyurdu

Hafta içinde cuma namazının camide kılınabileceğini duyuran İslami kuruluşlar, cemaatin dikkat etmesi gereken hususların da altını çizmişti.

New Jersey'de faaliyet gösteren Passaic Bölgesi İslam Merkezi (ICPC) dün yaptığı açıklamada, cuma namazı kılınacağını belirterek, cemaatin beraberinde maske, şahsi seccade ve ayakkabıları için çanta getirmeleri gerektiğini duyurmuştu.

New Jersey'de, kısmi olarak ibadete açılan kilise, cami, sinagog benzeri dini merkezlerin iç mekanlarında 2 metre mesafelerle, belirli sayıya kadar oturma alanları belirlenmesi şart koşuldu, dış mekanlardaki toplu ibadetler için ise bir üst sınırlama getirilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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