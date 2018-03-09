ABD'nin Nafta'dan Çekilmesi Enerjiye Zarar Verir"

Londra merkezli ekonomi araştırma kuruluşu Capital Economics, ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) çekilmesi durumunda, bunun üye ülkelerin enerji ticaretini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Capital Economics'ten yapılan açıklamada, NAFTA'nın yedinci tur görüşmelerinin bu hafta sona erdiği belirtilerek, üye ülkelerin 30 faslın 6'sında anlaşmaya vardığı ancak Kanada ve Meksika'nın genel olarak taviz vermekten kaçındığı belirtildi.

NAFTA'nın şu anki haliyle enerjiyle ilgili ticaret konularını içermediğine değinilen açıklamada, müzakerelerin başarısız olması durumunda Kanada ve Meksika'nın ABD'den ithal ettiği enerjinin riske girebileceği uyarısı yapıldı.

Son yıllarda Meksika'nın petrol ve doğalgaz üretiminin azaldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkenin bu alanda açığını ABD'den doğalgaz ithal ederek karşıladığı aktarıldı.

Açıklamada, Meksika'nın rafineri sektöründeki yatırım eksikliğinden dolayı da ülkenin ham petrolünü ABD'ye yolladığı ve karşılığında benzin gibi petrol ürünleri ithal ettiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD'nin NAFTA'dan çekilmesi durumunda, Meksika'nın ithal ettiği petrol ve doğalgaz için daha yüksek ücret ödemesi gerektiği veya diğer ülkelerden ithal etme yollarına yönelebileceği bildirildi.

Açıklamada, Kanada'nın ABD'ye önemli miktar petrol ve doğalgaz ihraç ettiği belirtilerek, öte yandan ABD'nin toplam petrol ve petrol ürünlerinin üçte birinin Kanada ve Meksika'ya gittiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planının ve NAFTA'nın yeniden müzakeresini talep etmesinin ABD'yi "izole ve korumacı" bir pozisyona ittiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boru hatları gibi altyapı dahil Kuzey Amerika enerji piyasasındaki bütünleşmeye bakıldığında, şu anki ticari düzenlemeleri bozmak hiçbir ülkenin çıkarına yaramaz. ABD'nin NAFTA'dan çekilmesi ve daha korumacı bir duruş benimsemesi durumunda, bu küresel ticaretteki büyümeyi azaltır ve büyümeye zarar verir."

Trump, dün Beyaz Saray'da, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamıştı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise devam eden NAFTA müzakereleri nedeniyle Kanada ve Meksika'nın söz konusu vergilerden muaf tutulacağını duyurmuştu.