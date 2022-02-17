ABD'nin Moskova Büyükelçisinin yardımcısı sınır dışı edildi

Rusya'nın, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı ettiği bildirildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden, Rus gazetecilere yapılan açıklamada, Gorman'ın sınır dışı edildiği teyit edildi.

Rusya'nın bu yöndeki kararının "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemi, gerilimi tırmandırmaya yönelik adım olarak değerlendiriyoruz ve verilecek cevap üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'daki Amerikan misyonu temsilci sayısının, ABD'deki Rus temsilci sayısına göre daha az olduğu kaydedildi.