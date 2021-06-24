ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'ya döndü
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ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'ya döndü

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'ya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan görev yeri olan Moskova'daki konutuna döndü.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan görev yeri olan Moskova'daki konutuna döndü.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Putin'in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiğini ve "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Putin ve Biden'ın 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı yüz yüze görüşmede büyükelçilerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, 20 Haziran'da Washington DC'ye dönmüştü. Antonov'un ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, bugün Moskova'ya döndü.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Jason P. Rebholz'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sullivan'ın göreve dönüşünü duyurarak, "Bugün Moskova'ya geri döndüm. ABD Büyükelçiliği ekibi ile ABD dış politika önceliklerinde ilerleme sağlamak için ve Rusya ile de ülkelerimiz arasında istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkilere ulaşmak için çalışmaya hazırım" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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