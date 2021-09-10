ABD'nin Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
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ABD'nin Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı bakanlık konutuna çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı bakanlık konutuna çağırdı. Elçinin ABD'li teknoloji şirketlerinin yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle çağrıldığı bildirildi.

Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sullivan ile gerçekleştirdiği yaklaşık 20 dakikalık görüşmenin ardından ülkede 19 Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde ABD tarafının uyarıldığını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li teknoloji şirketlerinin Rusya'da 19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğunu ve elçinin bu nedenle çağrıldığını duyurdu. Seçimlere müdahale yapılacağına dair somut kanıtlar olduğu savunulan açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, 10 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü. Görüşme sırasında Rusya'nın Devlet Duması seçimlerine hazırlık ve seçimlerin hayata geçirilmesi bağlamında Amerikan 'dijital devlerinin' Rusya yasalarını ihlal ettiğine ilişkin reddedilemez kanıtlara sahip olduğunun altı çizildi. Bu bağlamda ülkemizin iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildi" denildi.

ABD tarafından da açıklama yapıldı

Rusya'nın yaptığı açıklamanın ardından ABD tarafından da bir açıklama geldi. ABD'nin açıklamasında seçimlere müdahale uyarısı ile ilgili ifadeler yer almadı. Rus basınına konuşan ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Jaysoch Rebholz ise, "Büyükelçi Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki kurma isteğine destek amacıyla bir dizi ikili meseleyi değerlendirmek üzere 10 Eylül Cuma günü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Haber: ABD'nin Moskova Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
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