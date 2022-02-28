ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi - Haberler

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" tavsiyesi

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, birçok hava yolu firmasının Rusya uçuşlarını iptal ettiğini ve birçok ülkenin de hava sahasını Rus hava yollarına kapattığını belirterek bu ülkedeki vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulundu.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Birçok hava yolu firması Rusya uçuşlarını iptal ediyor ve birçok ülke Rus hava yolu şirketlerine hava sahalarını kapatıyor. ABD vatandaşları hala aktif olan ticari seyahat seçeneklerini kullanarak Rusya'dan bir an önce çıkmayı değerlendirmelidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'ya yönelik seyahat uyarısın "4. Seviye: Seyahat Etmeyin" seviyesine çıkardığı anımsatıldı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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