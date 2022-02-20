ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ukrayna-Rusya krizi devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden "terör saldırısı" uyarısı yapıldı. ABD Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Basında çıkan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının belirtilen kentlerdeki toplu alanlarda bulunmaması çağrısı yapıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Moskova, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title