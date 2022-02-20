ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına "terör saldırısı" uyarısı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ukrayna-Rusya krizi devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden "terör saldırısı" uyarısı yapıldı. ABD Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Basında çıkan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının belirtilen kentlerdeki toplu alanlarda bulunmaması çağrısı yapıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel