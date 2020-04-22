ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Missouri, Güncel

ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

NEW ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

22.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:02
ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı

NEW ABD'nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında "bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği" gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

ABD, salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı 814 bin 587'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 43 bin 796 kişi öldü.

Kaynak: AA

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