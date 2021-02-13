ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi
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ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi

13.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:14
ABD'nin Minnesota eyaletinde 26 Şubat

NEW ABD'de Minnesota eyaleti Valisi Tim Walz, 26 Şubart'ı "Azerbaycan Günü" ilan etti.

NEW ABD'de Minnesota eyaleti Valisi Tim Walz, 26 Şubart'ı "Azerbaycan Günü" ilan etti.

Walz, yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki Azerbaycan kökenli Amerikalıların çoğunun Hocalı katliamından kurtulan nesil ve aileleri olduğunu ifade etti.

Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü, dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini belirten Walz, Minnesota'daki Azerbaycan toplumunun, yeri doldurulamaz rolü ve eyalete getirdiği çeşitliliği onurlandırdıklarını ve bu nedenle 26 Şubat'ı "Azerbaycan Günü" ilan ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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