ABD'nin Minneapolis kentindeki polis şiddeti Los Angelens'a sıçradı
? ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angelens'a sıçradı.
ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd'un pazartesi günü polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Polisin siyahi olan Floyd'u boğazına diziyle basarak öldürülmesi, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Kan donduran olayın ardından basın mensupları da kentte gösterileri takip ediyordu. Olaylar sırasında bugün CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi kelepçelenerek gözaltına alındı. Daha sonra CNN International, ifadesi alınan Jimenez ve beraberindeki ekipten Bill Kirkos ile Leonel Mendez'in serbest bırakıldığını duyurdu. Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Jimenez, 'Her şeyin canlı yayında olması o anlarda beni rahatlatan bir durumdu. Çünkü o an yaşadıklarımı ve orada neler olduğunu tüm ülke anbean gördü' ifadelerini kullandı.
- Abd
Kaynak: DHA