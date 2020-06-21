- ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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- ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

- ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

21.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:36

- ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

MİNNESOTA - ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

- ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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