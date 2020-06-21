ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
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ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
21.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:13

ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde restoran ve barların yer aldığı Uptown bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin erkek olduğu belirtilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

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