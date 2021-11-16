ABD'nin Michigan eyaletinde üç günde yaşanan ikinci uçak kazasında 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletinde üç günde yaşanan ikinci uçak kazasında 2 kişi öldü

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
ABD'nin Michigan eyaletinde üç günde yaşanan ikinci uçak kazasında 2 kişi öldü

BOYNE ABD'nin Michigan eyaletinde 3 günde meydana gelen ikinci uçak kazasında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

BOYNE ABD'nin Michigan eyaletinde 3 günde meydana gelen ikinci uçak kazasında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, 61 yaşındaki Pilot Kenneth Daniel Yott ile 21 yaşındaki yolcu Corbin Dennis Kennedy, dün öğleden sonra Charlevoix County'nin Melrose Kasabası'ndaki ormanlık alana düşen küçük uçakta ölü bulundu.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun araştırmalarına devam ettiği aktarıldı.

13 Kasım'da da Michigan'ın batısındaki Beaver Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi ölmüştü.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın Charlevoix'ten kalktığı belirtilmişti.

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

ABD savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi-1

 Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title