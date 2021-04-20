ABD'nin Meksika ve Kanada sınırları Kovid-19 salgını nedeniyle 1 ay daha kapalı kalacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan ABD ile Kanada ve Meksika arasındaki sınırının 1 ay daha kapalı kalacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan ABD ile Kanada ve Meksika arasındaki sınırının 1 ay daha kapalı kalacağı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sınırların zorunlu olmayan geçişlere kapalı olması kararının 21 Mayıs'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

ABD yönetimi her ay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yönerge ve tavsiyelerini değerlendirerek sınır geçişlerinde salgının kontrolüne ilişkin düzenlemeleri güncelliyor. Bir yılı aşkın süredir kapalı olan sınırlardan sadece "zorunlu geçiş" olarak tanımlanan kategorideki kişiler geçebiliyor.

Öte yandan bazı Kongre üyeleri söz konusu kararı doğru bulmadıklarını dile getirirken Demokrat Texas Vekili Henry Cuellar, Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı göçmenlerin kabul edildiği bir noktada sınırın kapalı tutulmasının "anlamsız" olduğunu savundu.

ABD ile Kanada ve Meksika, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını yavaşlatabilmek amacıyla kara sınırlarını kapatma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur