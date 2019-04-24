ABD'nin Meksika Sınırında Terk Edilmiş 3 Yaşında Bir Çocuk Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri gümrük ve sınır koruma görevlileri Meksika - Teksas sınırında bir mısır tarlasında terk edilmiş 3 yaşında bir çocuk bulunduğunu açıkladı. Yetkililer Brownsville şehri yakınlarında korkmuş vaziyette ağlayan çocuğun ayakkabısının altında bir isim ve bir telefon numarası bulunduğunu belirtiyor. Rudi Karish adlı bir sınır devriye görevlisi çocuğun muhtemelen kalabalık bir grupla ABD'ye kaçak göçmen olarak ulaştığını ancak grubun kayıplara karışarak çocuğu yalnız bırakmış olabileceğini söylüyor.

Mart ayında 53 bin göçmen ABD'ye ulaştı

Son aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan kaçak göçmen sayısının giderek arttığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle