ABD'nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs protestosu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs protestosuABD, (DHA)- ABD'nin Massachusetts eyaletinde kalabalık bir grup protestocu, eyalet hükümet binası önünde toplanarak koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemleri protesto etti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs protestosu

ABD, (DHA)- ABD'nin Massachusetts eyaletinde kalabalık bir grup protestocu, eyalet hükümet binası önünde toplanarak koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemleri protesto etti.

Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de bazı eyaletlerde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri devam ediyor. Ülkenin Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinde kalabalık bir grup protestocu, Massachusetts Hükümet Binası önünde eyalette hayatın normalleşmesi için toplandı. Hükümet binası önünde toplanan ve sosyal mesafeyi ihlal eden protestocuların, ABD bayraklarının yanı sıra 'Massachusetts'i tekrar açın' ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

EYALETTE NORMALLEŞME 18 MAYIS'TA

Eyalette zorunlu olmayan işletmelerin Pazartesi günü yeniden açılması planlanmış ancak eyalette koronavirüs vaka ve ölümlerinin artmaya devam etmesiyle birlikte Vali Charlie Baker, bu işletmelerin 2 hafta daha kapalı kalması talimatını vermişti. Bu işletmelerin 18 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

Kaynak: DHA