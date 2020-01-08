ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
08.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:16
ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.
Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.
Kaynak: AA