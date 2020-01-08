ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti
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ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.

08.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:16
ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti

ABD'nin eyaletinde, Pakistan asıllı Sumbul Siddiqui, belediye başkanı seçilen ilk Müslüman kadın oldu.

Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin Cambridge kentinde belediye başkanlığına seçilen 31 yaşındaki Sumbul Siddiqui, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Pakistan'dan Amerika'ya göç etti.

Kaynak: AA
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