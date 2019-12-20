ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.
20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:03
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın 'kurgu ülke' Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.
Marvel dünyasının kurgu ülkesi Wakanda'nın listede yer aldığının fark edilmesinin ardından yetkililer Black Panther'in memleketini sistemden düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com