ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı
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ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.

20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:03
ABD'nin Marvel'in kurgu ülkesi Wakanda'yı serbest ticaret listesine eklediği ortaya çıktı

Tarım Bakanlığı'nın 'kurgu ülke' Wakanda'yı serbest ticaret anlaşmasından yararlanabilecek ülkeler listesine eklediği ortaya çıktı.


Marvel dünyasının kurgu ülkesi Wakanda'nın listede yer aldığının fark edilmesinin ardından yetkililer Black Panther'in memleketini sistemden düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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