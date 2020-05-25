ABD'nin Lowa kentini hortum vurdu
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ABD'nin Lowa kentini hortum vurdu

ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen bir hortum, bir çiftlik evinin çatısını uçurdu.

ABD'nin Lowa kentini hortum vurdu
25.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:41

ABD'nin Iowa eyaletinde meydana gelen bir hortum, bir çiftlik evinin çatısını uçurdu. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

ABD'nin Lowa eyaletinin Morse kentinde, nüfusun yoğun yaşamadığı bir bölgede meydana gelen hortum hayatı adeta felç etti. Meydana gelen hortumda bir çiftlik evinin çatısını uçtu. Bölgede nüfusun az olması sebebiyle maddi zarar oluşmayan hortumda, ölüm veya yaralanma olmadığı açıklandı. Çatısı zarar gören evde bulunanların evin bodrumda saklanarak hortumdan kurtuldukları ifade edildi.

Kaynak: DHA

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