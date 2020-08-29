ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

NEW ABD'nin Louisiana eyaletini etkisi altına alan Laura kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
29.08.2020 02:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 02:09

NEW ABD'nin Louisiana eyaletini etkisi altına alan Laura kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'ndeki en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçen ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'yı vuran kasırgada can ve mal kaybı artmaya devam ediyor.

Kasırganın neden olduğu enkazın boyutları ortaya çıkarken, Louisiana'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 14'e yükseldi. 5 kişi ağaçların evlerinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, bir kişi de teknede boğuldu. 8 kişi ise jeneratörlerin güvensiz çalışması yüzünden karbon monoksit zehirlenmesinden öldü.

Laura kasırgası geçtiği yerlerde ciddi tahribata da neden oldu. Louisiana, Texas ve Arkansas eyaletlerinde 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

Louisiana Sağlık Departmanı da 220 binden fazla kişinin susuz kaldığını ve onarım çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybederek tropik fırtınaya dönüşen ve ülkenin kuzeydoğusuna ilerleyen Laura'nın, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Illinois'ta şiddetli yağış ile sele neden olabileceği uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasırgadan etkilenen Louisiana ve Texas eyaletlerini hafta sonu ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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