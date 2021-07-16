ABD'nin Los Angeles bölgesi, artan Kovid-19 vakalarına karşı tekrar maske takma zorunluluğu getiriyor
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ABD'nin Los Angeles bölgesi, artan Kovid-19 vakalarına karşı tekrar maske takma zorunluluğu getiriyor

ABD'nin Los Angeles bölgesi, artan Kovid-19 vakalarına karşı tekrar maske takma zorunluluğu getiriyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçmesi üzerine iç mekanlarda tekrar maske kullanımı zorunluluğu getirileceği açıklandı.

NEW ABD'nin California eyaleti Los Angeles bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçmesi üzerine iç mekanlarda tekrar maske kullanımı zorunluluğu getirileceği açıklandı.

Los Angeles Halk Sağlığı yetkililerince yapılan açıklamada, yarın gece yarısından itibaren kapalı mekanlarda maske kullanımının herkes için zorunlu olacağı duyuruldu.

Açıklamada, maske kullanımının Kovid-19 aşılarını tamamlamış kişileri de kapsayacağı kaydedildi.

New York Times'in verilerine göre, Los Angeles bölgesindeki Kovid-19 vakalarında son iki haftada yüzde 279, hastaneye yatışlarda da yüzde 27 artış görüldü.

Yetkililer, California nüfusunun yüzde 51'nin aşılarını tamamladığı bildirirken ülke genelinde etkili olan Kovid-19'un Delta varyantının aşı olmamış kesimlerde endişe verici derecede enfeksiyona neden olduğu uyarısında bulundu.

California, tam bir ay önce 15 Haziran'da eyalet genelinde Kovid-19 tedbirlerini gevşettiğini duyurmuş, özellikle aşıları tamamlanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda artık maske takmasına gerek olmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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