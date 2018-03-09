ABD'nin Lng İhracı Asya'ya Yöneldi"

ABD'nin en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı Cheniere Energy'nin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jack Fusco, artan talep ve fiyatlar nedeniyle ülkesinin LNG ihracatında Asya'ya yöneldiğini bildirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda konuşan Fusco, küresel doğalgaz piyasasının genel görünümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fusco, iki yıl önceki CERAWeek 2016 Enerji Konferansı sırasında Cheniere Energy'nin ilk LNG ihracını Brezilya'ya gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili bilgileri paylaştı.

Cheniere Energy'nin geçen iki yılda 25 farklı ülkeye 300'ün üzerinde LNG kargosu gönderdiğini kaydeden Fusco, söz konusu dönemde Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki ülkelere LNG yollandığını belirtti.

Fusco, son dönemde Asya'ya ve özellikle Çin'e daha fazla LNG kargosu gönderildiğini ifade ederek, bunun bölgede artan talep ve yükselişe geçen gaz fiyatları nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Çin'in enerji portföyünde kömürden doğalgaza önemli bir geçişin sürdüğüne dikkati çeken Fusco, "Çin'in yapmak istediklerini anlıyoruz. Bu onlar için sosyal bir mesele. Daha temiz havaya ve çevreye ihtiyaçları var ve bunu istiyorlar. Bu geçişi uzun dönemli görmekle beraber yakın zamanda sona ereceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Jack Fusco, Çin'in LNG'ye olan talebinin yılda yıla yüzde 40 artış gösterdiğine dikkati çekerek, ülkenin sıvılaştırılmış gazı yeniden gazlaştıran tesisler kurmasının da Çin'in LNG'ye talebinin artacağının bir göstergesi olduğunu anlattı.

" İngiltere ve Batı Avrupa ülkeleri doğalgaz ve kömür arasında ikilem yaşıyor"

Cheniere Energy'nin iki sene önce ilk müşterilerinin genelde Avrupalı şirketler olduğu bilgisini paylaşan Fusco, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin enerji kullanımında doğalgaz ve kömür arasında ikilem yaşadığını, bu nedenle firmanın Asya'da artan talebi karşılamak için bu bölgeye yöneldiğini belirtti.

Houston merkezli Cheniere Energy'nin Singapur'daki ofisine ek olarak Pekin ve Tokyo'da da ofisler açtığını dile getiren Fusco, "Asya'ya ilgimiz çok büyük. Asya'da başarılı olursak şirketimizin büyüklüğünü ikiye katlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cheniere Energy, geçen ay, Çinli enerji devi China National Petroleum Corporation'ın alt kuruluşu olan PetroChina'ya 2043'e kadar yıllık 1,2 milyon tonluk LNG satmak için anlaşmaya varmıştı.

Şirket, geçen pazartesi günü de Hindistan'a ilk LNG kargosunu yolladığını duyurmuş, Hindistan'ın en büyük doğalgaz şirketlerinden GAIL India ile yaptığı anlaşma kapsamında 20 sene süreyle her yıl Hindistan'a 3,5 milyon ton LNG göndereceğini açıklamıştı.