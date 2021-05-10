ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland oldu

ABD'nin Libya Misyon Şefi Richard Norland'ın, Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

ABD'nin Libya Misyon Şefi Richard Norland'ın, Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilcisi olarak atandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Norland, ABD Libya Özel Temsilcisi olarak Libyalıların öncülüğündeki kucaklayıcı ve çatışmayı sonlandırmak üzere BM nezdinde müzakere edilmiş siyasi çözüme uluslararası desteği artırmaya yönelik ABD çabalarına liderlik edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2019'dan bu yana Tunus'ta Libya Dış Misyonu Misyon Şefi olarak görev yapan Norland'ın, ABD ve ortakları ile birlikte Libya'daki dış güçlerin çıkarılması için çalışacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri