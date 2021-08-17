ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki siyasi figürlerin, halkın adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek için gerekli uzlaşmayı sağlaması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi ve Trablus Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki siyasi figürlerin, halkın adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek için gerekli uzlaşmayı sağlaması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Norland, Mısır, Türkiye ve Fas'ı 10-16 Ağustos arasında ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmelerde, 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ihtiyaç duyulan yasal çerçevenin ve anayasal zeminin tesisinin aciliyetine odaklanan Norland, istikrarlı, birleşik ve demokratik Libya konusunda gerekli bir adım olarak Libyalı önemli figürlerin, halkın adil ve özgür seçim beklentilerini karşılayabilmek için gerekli uzlaşmayı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Norland ayrıca ülkede siyaset ve güvenlik süreci konusunda devam eden gelişme ve istikrarın daha büyük ekonomik fırsatlar, yabancı yatırımlar ve Libyalıların refahına öncülük edeceğinin altını çizdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile de görüşen Norland, Libya halkının, liderlerini açık ve demokratik bir süreçle seçmesine yönelik ABD'nin desteğini dile getirdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a...
Son dakika haber | ABD Başkanı Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a...
ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve...
ABD Başkanı Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Libya'daki siyasi figürlerin halk için uzlaşması gerektiğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:40:10. #1.15#

title