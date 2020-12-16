ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland, Libyalı yetkililerle Misrata'da bir araya geldi
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ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland, Libyalı yetkililerle Misrata'da bir araya geldi

16.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:48
ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland, Libyalı yetkililerle Misrata'da bir araya geldi

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Misrata kentinde görüştü.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile Misrata kentinde görüştü.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Norland, Başbakan Yardımcısı Muaytik, İçişleri Bakanı Başağa ve Libyalı iş insanları dahil diğer bazı yetkililerle, güvenlik, siyasi ve ekonomik alanlarındaki diyalog konusunu ele almak üzere Misrata kentinde ayrı ayrı bir araya gelerek toplantılar yaptı.

Büyükelçi Norland, Muaytik ve Başağa ile yaptığı görüşmelerde, Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında uygun bir uzlaşıya varılması ve gelecek aralık ayında yapılması planlanan seçimler için belirlenen yol haritasının uygulanmasının önemini vurguladı.

Norland ve Başağa görüşmesinde, Libya'daki ateşkes anlaşmasının uygulanmasından sorumlu 5+5 Ortak Askeri Komisyonunun üyesi ve Libya ordu yetkilisi General Ahmed Ebu Şahme de hazır bulundu.

ABD'li Büyükelçi, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması kapsamında, ülkenin en önemli kentlerini bağlayan Sahil Yolunun tamamen kullanıma açılması gibi atılacak adımlar için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya krizindeki tarafları temsilen bir araya gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu, 23 Ekim'de Cenevre'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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