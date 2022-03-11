ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına beklentisi

NEW ABD'de hava durumu raporlama kurumları ülkenin kuzeydoğusunda çok şiddetli bir fırtınanın etkili olacağını, bazı bölgelerde 30 santimetreye yakın kar yağabileceğini belirtti.

Hava ölçümlemesi yapan Accuwheater, ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna hareket eden hava akımında yaşanan "dramatik değişiklik" nedeniyle hafta sonunda şiddetli fırtınaların yaşanacağını bildirdi.

Havanın hızla yükselmesi nedeniyle "bomba siklonu" diye adlandırılan hava hadisesinin yaşanacağını belirten hava uzmanları, bu durumun yer yer kar fırtınası şeklinde kendini göstereceğini, şiddetli soğuğa karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Olumsuz hava şartlarının sürüş koşullarını ve seyahatleri tehlikeli hale getireceği belirtilirken, kar kalınlığının ülkenin kuzeydoğusunda 30 santimetreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Hava tahmincileri ayrıca, şiddetli rüzgarın ağaçları devirebileceği ve elektrik kesilmelerine yol açabileceği, doğu yakasında yaklaşık 150 milyon insanı etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Pennsiylvania ve New York'un kuzey bölgelerinde etkisi daha çok hissedilecek fırtınalı havanın pazar ülkeyi terk ederek Kanada'ya yönelmesi bekleniyor.