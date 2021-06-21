ABD'nin Kuzey Kore temsilcisi Pyongyang yönetiminin, müzakere teklifine olumlu yanıt vermesini bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Pyongyang yönetiminden olumlu bir cevap almayı umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore özel temsilcisi Sung Kim, ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Pyongyang yönetiminden olumlu bir cevap almayı umduğunu söyledi.

Sung Kim, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüştü.

Üçlü görüşmeler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kıtlıkla karşı karşıya olan ve salgın nedeniyle zarar gören ülke ekonomisini güçlendirme çağrısı yapmasının ardından gerçekleşti.

Güney Koreli üst düzey diplomat Noh Kyu Duk ile görüşen Sung Kim, müttefiklerin Kuzey Kore liderinin yorumlarını dikkate aldığını ve görüşme tekliflerine Kuzey Kore'nin "yakında olumlu yanıt vermesini" ümit ettiklerini belirtti.

Sung Kim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası'ndaki istikrarı sağlamak ve Kuzey Kore ile diyaloğu mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmanın bir yolunu bulmak için yakın iş birliğini sürdürecek." dedi.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün