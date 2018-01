Haley: Kuzey Kore'ye Bizim de Onları Yok Edebileceğimizi Hatırlatmak İstiyoruz

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğunu belirterek, ABD'nin politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi.



Haley, ABC televizyonunda katıldığı "This Week" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğu yönündeki açıklamasının ardından Washington'ın politika değişikliğine gidip gitmediği sorusuna Haley, şöyle cevap verdi:



"Değişiklik yok, Kuzey Kore ile görüşebileceğimizi ama öncesinde bir çok şeyin olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurması gerek. Nükleer silahlarının yasaklanması konusunda konuşmaya istekli olmalılar."



Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelerin başlamasının ilk aşamasının Pyongyang'ın nükleer denemelerini durdurması olduğuna dikkati çeken Haley, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin, "İki ülke isterse görüşür, anladığım kadarıyla sadece olimpiyatlar hakkında konuşacaklar. Bu iki ülkenin iyi geçinmesi gerek ve yapabilirlerse ABD için de iyi olur." ifadesini kullandı.



Kuzey Kore ile nükleer savaş istemediklerini daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak ortada tehlikeli bir gerçek bulunduğunu belirten Haley, Trump'ın "nükleer buton" açıklamasını ise şu, sözlerle savundu:



"Kuzey Kore'ye bizim de onları yok edebileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle sözlerinize ve ne yaptığınıza çok dikkat edin. Bunun insanları gerdiğinin farkındayım ama böyle yapmazsak daha fazla tehlikede oluruz."



Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında nükleer silah butonunun masasında hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri, benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin. Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.



Dünya Trump'ın tweetlerine "yapışmış" durumda



Dünyanın dört bir yanında liderlerin Trump'un tweetlerine "yapışmış" olduğu ve onu "öngörülemez" olarak nitelendiklerini aktaran Haley, "ABD'nin ne zaman ne yapacağını bilmiyorlar, bu yüzden daha tedbirli davranıyorlar ve bizimle nasıl çalıştıklarına dikkat ediyorlar. Bu kötü bir şey değil". dedi.



Trump'a destek



Haley, Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" kitaba ilişkin de değerlendirmede bulunarak, kitabı okumadığını ve okumayacağını belirtti. Haley, Beyaz Saray çalışanlarının "sadık" ve "vatansever" olduğunu savundu.



Haley, şunları kaydetti:



"Beyaz Saray'daki bu insanları biliyorum. Onlar, ülkelerini seviyor ve Başkan'a saygı duyuyor. Onlar arasında böyle zehirli bi dil konuşulduğunu ne gördüm ne de duydum. Hiç kimse Trump'ın akıl sağlığını sorgulamıyor. O kazara başkan olmadı. Vergi reformunu geçirdiğinde, kimyasal silah kullanımına karşı çıkıp Suriye'yi vurduğunda, Kuzey Kore'yi uyardığında dengesiz miydi?"