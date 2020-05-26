ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde koronavirüs önlemlerine karşı protesto Gösteriden detaylar Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları Göstericilerden Gadi Adelman'ın röportajı Göstericilerden Erin Engleson'ın röportajı ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde 'ReOpen NC' adlı grup üyeleri, 25 Mayıs Anma Günü kapsamında bir araya gelerek yeni...

Gösteriden detaylar

Pankart detayları

Güvenlik önlemi detayları

Göstericilerden Gadi Adelman'ın röportajı

Göstericilerden Erin Engleson'ın röportajı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde 'ReOpen NC' adlı grup üyeleri, 25 Mayıs Anma Günü kapsamında bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için getirilen kısıtlamaları protesto etti. Katılımcılardan bazıları burada konuşma yaptı.

Kaynak: AA