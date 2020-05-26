ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde koronavirüs önlemlerine karşı protesto
Gösteriden detaylar Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları Göstericilerden Gadi Adelman'ın röportajı Göstericilerden Erin Engleson'ın röportajı ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde 'ReOpen NC' adlı grup üyeleri, 25 Mayıs Anma Günü kapsamında bir araya gelerek yeni...
26.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:37
Gösteriden detaylar
Pankart detayları
Güvenlik önlemi detayları
Göstericilerden Gadi Adelman'ın röportajı
Göstericilerden Erin Engleson'ın röportajı
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde 'ReOpen NC' adlı grup üyeleri, 25 Mayıs Anma Günü kapsamında bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için getirilen kısıtlamaları protesto etti. Katılımcılardan bazıları burada konuşma yaptı.
Kaynak: AA