ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde kasırga felaketi: 3 ölü
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde kasırga felaketi: 3 ölü

16.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:54
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde kasırga felaketi: 3 ölü

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen kasırgada 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen kasırgada 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Eyalete bağlı Brunswick County kıyı şehrinde, dün gece geç saatlerde etkili olan kasırganın bölgede ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Kasırga nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede birçok evin yıkıldığını, sular altında kalan çok sayıda evde insanların mahsur kaldığını ve elektrik kesintileri olduğunu açıkladı.

Brunswick County Afet ve Acil Durum Yönetimine bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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