ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki orman yangınında 400 hektar alan zarar gördü

PILOT ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda devam eden orman yangınında 400 hektar alanın kül olduğu bildirildi.

PILOT ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda devam eden orman yangınında 400 hektar alanın kül olduğu bildirildi.

Yetkililer, Pilot Mountain Eyalet Parkı'nda 400 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının yüzde 20 oranında kontrol altına alındığını söyledi.

Kuzey Carolina Orman Servisi yetkilileri, 27 Kasım'da başlayan yangının insan hatasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Yangının nedeni belirlemek için soruşturma başlatılacağı açıklanırken, park kapalı tutuluyor.

Yetkililer, eyalet genelindeki kuru hava koşullarını gerekçe göstererek 29 Kasım'da açık havada ateş yakma yasağı getirmişti.

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkardı

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı "terör örgütleri" listesinden çıkardı

 MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

MSB'de bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

 MSB: 'Kasım ayında 17'si büyük toplam 61 operasyonda 169 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Kasım ayında 17'si büyük toplam 61 operasyonda 169 terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title