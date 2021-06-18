ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bot kazası: 3 ölü
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bot kazası: 3 ölü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bot kazası: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde nehirde gezinti yapan bir grubu taşıyan botun alabora olması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde nehirde gezinti yapan bir grubu taşıyan botun alabora olması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rockingham Acil Durum Hizmetleri Direktörü Rodney Cates, Dan Nehri'nde yaşanan kazada 9 kişiyi taşıyan botun, nehirdeki baraj bendinden aşağı yuvarlandığını belirtti.

Kurtarma ekipleri bölgede helikopterle yaptıkları aramada, bottaki 9 kişiden 4'ünü kurtarırken 3 kişinin cesedine ulaştı.

Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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