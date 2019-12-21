ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?
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ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası, Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyor. Rusya ve Almanya tepkili ancak İsviçreli firma boru döşeme faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

21.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:18
ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?

(ABD) Başkanı 'ın imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyor.


Tasarıya daha önce tepki gösteren ve Trump'ın imzasının ardından bir kez daha Amerikan yönetimini hedef aldı. Rusya projenin devam edeceğini açıklarken boru hattını döşeyen İsviçreli firma ise faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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