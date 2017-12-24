ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepkiler - Marakeş
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Fas'ın Marakeş kentinde protesto edildi.
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Fas'ın Marakeş kentinde protesto edildi.
Marakeş kentindeki insan hakları kuruluşları ve sendikaların çağrısıyla düzenlenen eyleme yüzlerce gösterici katıldı.
Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Kudüs, Filistin'in başkentidir" sloganları atarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararından geri adım atması istendi.
Eyleme katılan Fas İnsan Hakları Cemiyeti Üyesi Tarık Suud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın kararını protesto için gösteri düzenlediklerini söyledi.
Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Suud, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.