ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepkiler

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde kadınlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki için etkinlik düzenledi.



Marib kentine bağlı El-Vadi ilçesindeki Bedr el-Kubra Okulu Kadın Girişimince düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar İsrail aleyhine sloganlar attı.



Etkinlikte ayrıca "Kudüs'ün Araplar ile Müslümanların kalbindeki yerine" ilişkin konuşmalar yapıldı.



Etkinliği düzenleyen komitenin üyesi Delal Ali, "Arapların iç savaşlar ve kişisel hırslara uğraştığını gören İsrail, Kudüs'ü başkentine dönüştürmeye çalışıyor." dedi.



Arap ve Müslüman hükümdarların Kudüs'e kınama ve endişelerini ifade etmekten başka bir şey sunmadığını söyleyen Ali, "Kudüs, Arapların ve Müslümanlarındır. Ayrıca Filistinlilerin başkentidir." diye konuştu.