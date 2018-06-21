ABD'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
ABD'nin Kolorado eyaletinde 38 yaşındaki Christina Archuleta-Blasier, çocuklarının önünde sevgilisi tarafından bezin dökülerek yakıldı. Genç kadın 33 gün sonra hayatını kaybetti.
ABD'nin Kolorado eyaletinde John Vasquez isimli adam, sevgilisi Christina Archuleta-Blasier'i 3 çocuğunun gözleri önünde benzin dökerek yaktı. Genç kadın 33 gün sonra tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.
ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
Olay sırasında kan donduran bir detay ortaya çıktı. Olay sırasında annesini kurtarmaya çalışan Christina Archuleta-Blasier küçük oğlunun, vücudunda yanıklar meydana geldi. Küçük çocuk tüm çabalarına rağmen annesini kurtaramadı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Vasquez'in sevgilisi Blasier'a daha öncede şiddet uyguladığı ortaya çıktı.Polis tarafından tutuklanan Vasquez, ifadesinde suçlamaları reddederek, sevgilisinin kazayla yandığını söyledi. Mahkeme Vasquez'i, kasten adam öldürme, çocuk istismarı ve kundaklama suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.
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İnsanda vicdan olmazsa,,o aslaa insan olamaz..iman ise bedende ruh gibidir..o olmayınca o beden çürüyüp kokmaya mahkumdur.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırİZMİR’Lİ İSMET: Aynen Doğrudur Dürbünlü Dayı.2 Yayından Kaldır
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şam şeytanı tipe bak böyle psikopat biri ile beraberlik yaşanır mı kocasız kal daha iyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır