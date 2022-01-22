ABD'nin Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerini tahliye edeceği iddia edildi

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye etmeye başlayacağı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye etmeye başlayacağı iddia edildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerini Ukrayna'dan tahliye edeceği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personeline ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye etmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca, gelecek hafta Dışişleri Bakanlığının ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ticari uçuşlarla ayrılmaları tavsiyesinde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu tahliye haberleri hakkında henüz resmi açıklama yapmadı.

(İHA)

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