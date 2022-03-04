ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Rusya'nın nükleer santral saldırısı savaş suçudur

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne yaptığı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline bombardıman düzenlemesi, korku krallığını bir adım öteye taşımıştır." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu kent olan "Lahey", "Zaporijya" ve "Ukrayna ile Dayanışma" konu etiketleri kullanıldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Santralde gece saatlerinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışması sonucu yangın çıkması nükleer sızıntı endişelerine yol açmıştı.