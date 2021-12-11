ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini...

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. - CHICAGO

ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title