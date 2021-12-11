ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini...
ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı.
ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. - CHICAGO
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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