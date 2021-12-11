ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu - Haberler
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ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100'ü geçebileceğini belirtti.

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumlar hakkında açıklama yapan Vali Andy Beshear, hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, can kaybının gün sonuna kadar 100'ü geçebileceğini belirtti.

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 ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü...

ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü...

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